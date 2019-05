V četrtek dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek dopoldne bo precej jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami, ki bodo verjetnejše na Notranjskem in severnem Primorskem. Tudi v soboto bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte spet nekoliko pogostejše.

Ciklon nad srednjo Evropo se počasi polni, nad Alpe se od zahoda postopno širi šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda nad naše kraje doteka nekoliko toplejši zrak.

Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.

V četrtek bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo manj verjetne v krajih severovzhodno od nas.