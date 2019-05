DZ je danes za novega predsednika Državne revizijske komisije z 58 glasovi za in enim proti imenoval Sama Červeka. Nasledil bo Boruta Smrdela, ki je v začetku aprila odstopil s tega položaja. Červek je že vodil revizijsko komisijo, in sicer od julija 2006 do novembra 2008, ko ga je DZ na podlagi odstopne izjave iz osebnih razlogov razrešil. Na javni razpis za predsednika Državne revizijske komisije, objavljen 11. aprila, so prispele tri popolne prijave, vsi prijavljeni so izpolnjevali pogoje. Kot kaže gradivo za sejo mandatne volilne komisije, ki je obravnavala prijave, sta se poleg Červeka prijavili še Sonja Štramec Nemec in Nina Velkavrh.