Glavni produkt podjetja Hurra Studios je personalizirana otroška knjiga. Njena posebnost je, da lahko vsak uporabnik ob naročilu določi ime, spol in videz glavnega junaka (barvo oči, las, kože, obliko frizure, dodatke), določi vsebino in napiše posvetilo za prejemnika knjige. Vsaka knjiga je unikat. Oblečena je v trde platnice in dostavljena uporabniku na dom v zgolj petih dneh.

V dveh letih 82-kratno povečanje prometa To pa ni edini produkt podjetja, saj med 25 in 40 odstotkov naročil vsebuje tudi upscale produkte, kot so darilne škatle z igrami ter prihajajoči merchandise, ki pomenijo resno spremembo v prihodku podjetja. V Hurra Studios glavni poudarek dajejo predvsem komunikaciji s strankami, kjer se z načinom in hitrostjo občutno razlikujejo od ožje in širše konkurence. Do sedaj je ekipa Malih junakov osrečila več kot 600.000 otrok in njihov staršev, do konca leta pa se bo ta številka povzpela na 1,5 milijona. V dveh letih so po prometu zrasli za 82-krat.

Marketinški vodja na šestih trgih Potrditev izdelka je podjetje pridobilo na šestih trgih, kjer je hkrati tudi marketinški vodja. Gre za Slovenijo, Italijo, Avstrijo, Francijo, Nemčijo in ZDA. Trenutno se pripravlja za naskok britanskega trga ter ima v bližnji prihodnosti načrte tudi z Kanado in Avstralijo. Podjetje ima svoj sedež v Ljubljani, kjer vsakodnevno ustvarja več kot sto posameznikov, z vsemi partnerji globalno pa za zadovoljstvo strank skrbi že več kot 250 sodelavcev. Hurra Studios sodeluje z več tujimi in domačimi partnerji.