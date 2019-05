V Madridu je včeraj potekalo konstitutivno plenarno zasedanje novega španskega parlamenta, ki so ga izvolili 28. aprila. Mesta v 350-sedežnem spodnjem domu so zasedli predstavniki 13 strank. Največ jih ima Socialistična delavska stranka (PSOE), ki pa nima absolutne večine. Zasedanja se je udeležilo tudi vseh pet izvoljenih katalonskih politikov, ki so sicer priprti. V parlament jih je iz zapora zjutraj pripeljala policija in jih potem odpeljala nazaj. V parlamentarni demokraciji je to precej neobičajna praksa.

Prazni lističi katalonskih strank Zasedanje se je začelo z izvolitvijo predsednikov obeh domov. Za predsednico spodnjega je bila izvoljena članica socialistov, Maritxel Batet (46), ki je do zdaj vodila ministrstvo za teritorialno politiko. Tudi predsednik senata je bil izbran iz vrst socialistov, ki imajo v 266-članskem zgornjem domu absolutno večino. To je postal Manuel Cruz, ki tako kot Batetova izhaja iz Katalonije. Pri obeh glasovanjih so prazne lističe oddali predstavniki katalonskih strank. Levosredinska katalonska nacionalistična stranka Republikanska levica (ERC) ima v senatu 13 članov, v spodnjem domu pa 15. V slednjem ima sedem poslancev še desnosredinska nacionalistična koalicija Skupaj za Katalonijo, ki jo vodi nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont.

Pod strogim nadzorom policije V domačih in tujih medijih je največ pozornosti vzbudila prisotnost petih priprtih katalonskih poslancev na zasedanju. To sta iz ERC predsednik stranke in bivši podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras ter bivši zunanji minister Raul Romeva. Iz koalicije Skupaj za Katalonijo pa so to Jordi Sanchez, Jordi Turull in Josep Rull. V procesu pred vrhovnim sodiščem so od decembra lani zaradi poskusa razglasitve samostojnosti Katalonije oktobra 2017. Iz zapora Soto del Real so jih včeraj zjutraj pripeljali z blindiranimi policijskimi avtomobili v Madrid, kamor vsakodnevno prihajajo na sodno obravnavo. Na zasedanje so prišli brez lisic in pod strogim nadzorom policistov v civilu. Zaplenili so jim mobilne telefone in elektronske tablice, ki jih ob nastopu mandata dobi vsak poslanec. Njihovo gibanje je omejeno s prepovedjo udeležbe na srečanjih in dajanja izjav za medije. Njihovo udeležbo na včerajšnjem zasedanju in prevzem mandatne akreditacije je pred tem odobrilo vrhovno sodišče, ki je hkrati zahtevalo, da se po končani seji takoj vrnejo v zapor. Obenem je postavilo zahtevo, da novo vodstvo parlamenta aktivira člen parlamentarnega poslovnika, ki predvideva, da se poslancu, ki bi bil pred izvolitvijo v sodnem postopku, prekliče mandat.

Obeta se suspenz Vodja desne opozicije in predsednik Ljudske stranke (PP) Pablo Casado je novo vodstvo parlamenta nemudoma pozval, da se po konstitutivnem zasedanju sestane in proti katalonskim poslancem sproži tudi člen zakona o sojenju za kriminalno dejanje. Nova predsednica parlamenta Batetova je dala vedeti, da bo spoštovala parlamentarni poslovnik in suspendirala vseh pet izvoljenih katalonskih pripornikov, a da se bo prej posvetovala s člani kolegija predsednika in si vzela potrebni čas. Po izvolitvi obeh domov je moral vsak poslanec posebej priseči, da bo spoštoval špansko ustavo. Na svoj način so to storili tudi katalonski nacionalisti. Junqueras je denimo prisegel z besedami: »Prisegam kot zvest republikanec, kot politični zapornik in zaradi zakonske nujnosti.«