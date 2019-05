Ljubljanska kolesarska mreža bo v sodelovanju s Policijo in Agencijo za varnost prometa v četrtek izvedla preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev. Na štirih lokacijah v mestu bodo ta dan kolesarje opozarjali na spoštovanje pravil cestnega prometa in jih spodbujali k varnemu kolesarjenju, hkrati pa bodo na spoštovanje pravil v cestnem prometu opozarjali tudi voznike motornih vozil. Organizatorji akcije tokrat za storjene prekrške ne bodo pisali kazni, temveč bodo morebitne prekrškarje zgolj opozarjali, pri tem pa bodo še posebej pozorni na upoštevanje prednosti in vožnjo kolesarjev v napačno smer. Na varno vožnjo bodo organizatorji akcije kolesarje in druge udeležence v prometu opozarjali med 14.30 in 17. uro, in sicer na Celovški cesti pri tamkajšnjem koloparku, v križišču Dunajske in Tivolske ceste, križišču Topniške in Šmartinske ceste ter križišču Cankarjeve in Prešernove ceste.