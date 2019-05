V Kinu Bežigrad so se tudi letos odločili, da parkirišče Centra Vič ob večerih spremenijo v drive-in kino. Projekcije filmov na prostem začenjajo danes, ko bodo na velikem platnu predvajali komedijo Nekateri so za vroče, ki bo, kot obljubljajo organizatorji, »stilsko zaznamovala celotno dogajanje«. Od 20. ure dalje bo namreč obiskovalce na prizorišču zabavala rock'n'roll glasbena skupina Johnny and his Rockin' Tunes, odprt bo tudi gin tonik bar, ob 21.30 pa bo sledila projekcija filma. V Kinu Bežigrad ob tem opozarjajo, da vstopnic za jutrišnji filmski večer na viškem parkirišču ne bodo prodajali, obiskovalci si jih morajo zato zagotoviti že prej. Vstopnice prodajajo na blagajni Kina Bežigrad na Linhartovi cesti in na spletu. Nekateri so za vroče pa ne bo edini film, ki si ga bodo obiskovalci ta mesec lahko ogledali iz svojega avtomobila. Že v petek sta na sporedu Prevarantki, dan kasneje John Wick 3: Parabellum, v nedeljo pa Pokemon: detektiv Pikachu. Vse tri projekcije se bodo začele ob 21.15.