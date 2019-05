Teroristična skupina Islamska država (IS) je v zadnjem obdobju težišče svojega delovanja iz Sirije in Iraka prenesla v podsaharsko Afriko. Tam je letos več terorističnih skupin razglasilo priključitev k IS, tako da je denimo konec aprila njen voditelj Abu Bakr Al Bagdadi v videoposnetku čestital »bratom iz Burkine Faso in Malija«, ker so se »priključili kalifatu«. V Sahelu se poskuša uveljaviti tudi Al Kaida in tako je po ocenah zahodnih obveščevalcev vseh islamskih teroristov v tem delu Afrike že okoli 10.000.

Sahel je območje med Saharo na severu ter rodovitnimi savanskimi ravnicami na jugu in se razteza od vzhodne do zahodne obale Afrike, obstajajo pa tudi širše definicije. Zaradi nasilja islamskih teroristov v Sahelu je lani umrlo 9300 ljudi, skoraj toliko kot je bilo lani smrtnih žrtev islamskih skrajnežev v Siriji in Iraku skupaj. Letos pa naj bi bilo vsak mesec v Sahelu v povprečju že več kot tisoč žrtev. Daleč največ žrtev je v Somaliji, ki meji na Sahel in kjer Al Šabab podstavlja bombe v polne avtobuse. Sledi Nigerija zaradi skupine Boko Haram, ki je med drugim razvpita zaradi ugrabitve 276 šolark v leta 2014. V Maliju, Burkini Faso in Nigru pa se je lani število žrtev podvojilo glede na leto poprej.

Vzroki za terorizem v Sahelu Sahel s Saharo je primeren za razmah terorizma že zato, ker je to velikansko slabo poseljeno območje, večje od Evrope. Poleg tega je na teh prostranstvih vrsta najrevnejših držav sveta od Mavretanije na zahodu do Somalije na vzhodu s slabo učinkovito s policijo, vojsko, pravosodjem in drugimi sektorji. O nemoči držav priča podatek, da je na območju Čadskega jezera razseljenih kar 2,4 milijona ljudi, ki so zbežali z domov v strahu pred Boko Haramom. Menda je v Sahelu vse več terorizma in oboroženih spopadov etničnih skupin tudi zaradi globalnega segrevanja, ko je po vseh sušah vse manj obdelovalne zemlje in pašnikov. Problem je tudi, da so vladni vojaki pogosto nasilni, sploh milice, s katerimi vlade prevečkrat poskušajo zatreti džihadiste. Marsikateri mlad fant se skrajnežem pridruži samo zato, ker je izkusil nasilje vladnih vojakov ali policistov. Med vzroki za razmah džihadizma v Sahelu pa bi lahko omenili tudi korupcijo in diktatorske režime, ki jih zahod pogosto podpira, na primer čadskega samodržca Idrissa Debyja ali brutalnega Paula Biya v Kamerunu.