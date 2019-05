Deseterica prvoligašev bo danes ob 16.55 odigrala vseh pet tekem predzadnjega kroga v slovenski nogometni ligi. V Mariboru se ob gostovanju zadnjeuvrščenega Krškega pripravljajo na veselico ob proslavi petnajstega naslova državnega prvaka. Vijolični bodo v Ljudskem vrtu prejeli lovoriko, ki se pod Pohorje vrača po lanskem slavju Olimpije. Ljubljančani bodo zadnjo domačo preizkušnjo odigrali proti Muri, ki se je v letošnji sezoni izkazala s konkurenčnimi predstavami. Prekmurci so v najboljšem položaju za osvojitev četrtega mesta, ki poleti prinaša nastop na evropskem prizorišču, vendar Celjani s tremi točkami zaostanka še niso obupali. Lahko se zgodi, da bo o zadnjem potniku v Evropo odločal neposredni sobotni dvoboj v polni Fazaneriji. Boj za obstanek je skorajda že odločen, saj predzadnja Gorica ne odloča več sama o svoji usodi, zato se ji obetajo dodatne kvalifikacije za prvo ligo. Najverjetnejši nasprotnik bo Tabor iz Sežane, ki v drugi ligi zaostaja za vodilnim Bravom.

Maribor – Krškodanes ob 16.55, sodnik: Perić Na zelenici Ljudskega vrta in ne na južni ploščadi bo Maribor dvignil »kanto«. Petnajstič. Ko je pred dvema letoma nazadnje proslavljal naslov prvaka, je prav tako gostovalo Krško. Takrat je slavilo sedem tisoč gledalcev, zanimivo bo videti, koliko jih bo rajalo sredi tedna. Darko Milanič je že v soboto proti Triglavu (3:3) kolebal, koliko posegati v postavo po slavju v Celju. »Res tekma ne odloča, a ni povsem brez rezultatskega naboja, saj želimo v teh dneh do finala spet vzpostaviti medsebojno povezanost,« poudarja tokrat. Rad bi obdržal tekmovalni ritem za finale pokala, ampak ima obenem tudi širok kader, v katerem tokrat ne bo Jana Mlakarja, Alexandra Cretuja in Dareta Vršiča. Nardin Mulahusejnović v soboto še vedno ni dočakal prvih minut, ker se, kot je priznal Milanič, Luka Zahović odkrito bojuje za ubranitev strelske krone. Lani je zadostovalo 18 golov, trenutno ima tri manj, pred sabo pa Luko Majcna (16 golov) in Roka Kronavetra (17). Andrej Panadić je prepozno ugotovil, da Krško ni zadnje zato, ker bi imelo težave v posameznih delih. Ko se je sprijaznil, da ima moštvo dva obraza, so vsaj začeli zabijati častne zadetke. Dalibor Volaš je z golom Aluminiju prišel že do 92. zadetka in lovi Marka Kmetca (95 golov) na večni lestvici strelcev. Verjetni postavi – Maribor: Pirić, Klinar, Rajčević, Ivković, Viler, Dervišević, Pihler, Hotić, Mešanović, Zahović, Tavares. Krško: Frelih, Štefulj, Cetina, Zakrajšek, Volarič, Sokler, Ogrinec, Da Silva, Kordić, Volaš, Vukušić. Naš namig: 1

Olimpija – Muradanes ob 16.55, sodnik: Glažar Olimpija se ob koncu prvenstva pripravlja zgolj na finale slovenskega pokala, v katerem se bo prihodnji četrtek v Celju pomerila z Mariborom. Odkar je izgubila možnosti za ubranitev državnega naslova, igra po sistemu toplo–hladno. Ko Ljubljančani ne najdejo strasti v igri, tekmeci zlahka napolnijo njihovo mrežo, kar je poleg tekmovalne neprivlačnosti eden od razlogov, da v Stožicah vztraja le še peščica navijačev. Predsednik kluba Milan Mandarić v Ljubljani očitno čaka le še na evropski preboj, ki se mu je v zadnjih sezonah izjalovil predvsem zaradi prepočasnega in neposrečenega kadrovanja. Pred koncem letošnje sezone je v klubu znova ogromno neznank. Bo na trenerskem položaju ne glede na razplet pokalnega izziva ostal Safet Hadžić? Bo Olimpija zadržala nosilce na sredini igrišča, kot so Asmir Suljić, Stefan Savić, Tomislav Tomić? Navijače bega status Roka Kronavetra, ki še vedno trenira z ekipo, a se mu je Olimpija odrekla, ker je po štirih letih naznanil slovo iz Stožic. Mandarić pravi, da spoštuje odločitev trenerja, Hadžić pa, da je neigranje Kronavetra skladno z interesi kluba. Mura bo v Ljubljani motivirana v boju za četrto mesto. Več kot dva tisoč prekmurskih navijačev je jeseni pospremilo remi Mure v Stožicah. Velika veselica se obeta v soboto, ko bo v Murski Soboti gostovalo Celje. Verjetni postavi – Olimpija: Vidmar, Andrejašič, Bagnack, Maksimenko, Jurčević, Valenčič, Tomić, Savić, Suljić, Cekici, Kadrić. Mura: Šafarič, Bošković, Karničnik, Kouter, Pucko, Horvat, Lorbek, Maruško, Šporn, Maroša, Šušnjara. Naš namig: 0.

Gorica – Aluminijdanes ob 16.55, sodnik: Balažič Iz kroga v krog so odpadali možni goriški scenariji rešitve pred neprijetnim podaljšanjem sezone v dodatne kvalifikacije. Pred zadnjima dvema sta ostala le še dva: eden je v rokah samih Goričanov, ki morajo osvojiti vseh šest točk, drugega imajo Domžalčani in Velenjčani, ki »ne smejo« nobene oddati Kranjčanom. Ponavlja se zgodba iz sezone 2014/15, ko so se že znašli na predzadnjem mestu in nato prvo ligo potrjevali prav z današnjim tekmecem, takrat drugouvrščenim drugoligašem Aluminijem. Ampak takrat so bili, tako doma kot v širšem slovenskem prostoru, deležni simpatij, saj so se postavljali na noge po razsulu, ki ga je za seboj pustila Parma. Tokrat je zgodba drugačna: predsednik Hari Arčon, ki je pred štirimi leti rešil tako klub kot prvoligaški status, se je očitno zapletel v preveč neuspešnih kadrovskih sprememb: najprej na samem igrišču, v drugem delu sezone pa tudi na trenerski klopi. Osmo mesto bi bilo darilo »z neba«, kvalifikacije s sežanskim Taborom pa so realnost. Današnja zmaga se zdi realna, saj so Kidričani sezono končali v prejšnjem krogu, ko so dokončno izgubili jeseni pridobljeno izhodišče za nastop v Evropi. Sploh če bo trener Oliver Bogatinov po vzoru pokalne tekme z Olimpijo še enkrat odpočil nekatere igralce. Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Curk, Celcer, Lipušček, Kolenc, Filipović, Osuji, M. Kavčič, T. Kavčič, Grudina, Velikonja. Aluminij: Janžekovič, Martinović, Krajnc, Kontek, Amuzie, Vrbanec, Muminović, Horvat, Štor, Maloku, Matjašič. Naš namig: 1.

Triglav – Domžaledanes ob 16.55, sodnik: Antič Triglav je po remiju v Ljudskem vrtu skorajda že varen pred obstankom v ligi. Za potrditev osmega mesta potrebuje le še točko. »Trdo delamo, odrekamo se, vse z namenom, da si čim hitreje zagotovimo obstanek med elito. Igramo v evropskem ritmu, zato je treba biti močan v psihološkem smislu, da lahko zdržiš tudi v fizičnem,« je za spletno stran kluba komentiral izkušeni Aleš Mertelj. Domžale so na zadnjih petnajstih tekmah zbrale toliko točk kot Maribor in Olimpija, a so zaradi skromne jesenske podobe ostale daleč od boja za naslov prvaka. Ker je sezona za domžalski kolektiv po hitrem izpadu iz Evrope in pokala neuspešna, bo poletje na mednarodni sceni še toliko pomembnejše. Verjetni postavi – Triglav: Čadež, Rogelj, Mertelj, Šalja, Arh Česen, Udovič, Kryeziu, Tijanič, Mlakar, Crnov, Majcen. Domžale: Santini, Vetrih, Klemenčič, Podlogar, Mujan, Sikošek, Pečnik, Dobrovoljc, Rom, Gnezda Čerin, Vuk. Naš namig: 0.