Irak z delegacijami v ZDA in Iran za umiritev napetosti

Irak namerava zelo kmalu v ZDA in Iran poslati delegaciji za umiritev napetosti v regiji, je danes v Bagdadu napovedal iraški premier Abdel Abdel Mahdi. V minulih tednih je med ZDA in Iranom, ki sta ključna zaveznika Iraka, prišlo do bojevite retorike. Prav tako so ZDA v Perzijski zaliv napotile letalonosilko in bombnike B-52.