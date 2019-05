»Tudi če bi imel na voljo četrto menjavo, ga ne bi poslal v igro,« naj bi po porazu proti Realu Betisu na zadnji tekmi španskega prvenstva o svojem nogometašu Garethu Balu dejal trener madridskega Reala Zinedine Zidane. Pozneje se je izkazalo, da Francoz tako ostrih besed na račun svojega nogometaša na novinarski konferenci le ni izrekel, a to ne spremeni dejstva, da je 29-letnik postal eden od glavnih grešnih kozlov za eno najbolj klavrnih sezon kraljevega kluba v zadnjih desetletjih. Po odhodu prvega zvezdnika Cristiana Ronalda naj bi prav on prevzel vodilno vlogo v moštvu, a se je izkazalo, da je z mislimi povsem drugje kot pri nogometu.

Bolj ko se je letošnja sezona približevala koncu in bolj ko je Real nizal poraze, večja težava je postajala Balova ljubezen do golfa. Predvsem za Realu naklonjene medije. Enega ostrejših napadov je bil nekoč najdražji nogometaš na svetu deležen po februarskem porazu galaktikov proti Levanteju. »Ko je prišel na stadion, je po telefonu gledal prenos golf turnirja. To je koncentracija. To je profesionalizem,« je bil v televizijski oddaji El Chiringuito do Bala sarkastičen voditelj Josep Pedrerol . »Bale je bil jezen, ker je svetovno prvenstvo v golfu potekalo sočasno kot tekma Reala. Bale obožuje golf. Ni mu mar za nogomet ali Real,« je bil neizprosen Pedrerol. Da naj vsaj začasno postavi golf palice v kot, je nogometašu svetoval celo valižanski selektor Ryan Giggs, prepričan, da je prav golf eden od razlogov, da je ofenzivni vezist tako pogosto poškodovan. Od leta 2013, ko je za 100 milijonov evrov prestopil iz Tottenhama v Madrid, je imel namreč več kot enajst različnih poškodb.

»Bala je težko opisati le z eno besedo. Je zelo nadarjen nogometaš, a je velika škoda, ker tega ne pokaže,« je o svojem klubskem soigralcu pred časom dejal vratar Reala Thibaut Courtois in razkril, da so Valižanu soigralci nadeli zelo zanimiv vzdevek – golfist. Da je golf njegova velika ljubezen, ni skrivnost. »Če sem iskren, nogometa ne gledam veliko. Če je le mogoče, gledam in igram golf. Pravzaprav sem obseden z njim. Nisem še razmišljal, kaj bom počel čez dvajset let, ko ne bom več nogometaš, a upam, da bom še naprej igral golf,« je lani medijem priznal Gareth Bale .

Pred hišo zgradil lastno golf igrišče

A Bale se na dobronamerne nasvet selektorja očitno požvižga. Še več, šel je celo tako daleč, da je na svojem posestvu v južnem Walesu leta 2015 začel graditi lastno golf igrišče. Dela so bila končana lani, ponaša pa se s tremi luknjami. Te so kopija lukenj s treh znamenitih igrišč – Sawgrassa na Floridi, Royal Troona v Veliki Britaniji in Auguste v Georgii. »Imel sem čudovit košček zemlje in to je bilo nekaj, kar sem si od nekdaj želel narediti. Odločil sem se, da uresničim svoje sanje in zgradim mini golf igrišče pred mojo hišo. Vloženega je bilo veliko trdega dela, a je igrišče še lepše, kot sem upal,« je po končanem projektu dejal nogometni zvezdnik.

Tudi zaradi vsega naštetega naj bi se odnosi med Zinedinom Zidanom in Balom močno skrhali, igralčeva prihodnost pri nogometnem velikanu pa je vse bolj negotova. Real naj bi se ga želel poleti znebiti, vendar Bale menda ne želi oditi. »Do izteka pogodbe me ločijo še tri leta. Če se me v klubu želijo znebiti, mi morajo plačati 17 milijonov na sezono, v nasprotnem primeru bom ostal tukaj. Če bom moral igrati golf, bom pač igral golf,« je minuli konec tedna izjavil Bale.