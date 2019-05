V belem dresu je na tekmi (in tudi celotnem zaključnem turnirju) blestel Mario Nakić (na fotografiji), ki je dosegel 33 točk in deset skokov. Izbran je bil za najboljšega igralca turnirja, po tekmi pa razkril, da je njegov veliki vzornik Luka Dončić. »Luka je vzor za vse nas. Odprl nam je pot in pokazal smer, ki ji moramo slediti. Je naš idol. Moramo trdo delati in biti ponižni,« je Nakić razlagal španskim medijem. Nato ga je srbski novinar vprašal, ali je že sprejel odločitev, za katero državo bo nastopal v prihodnosti – za Srbijo, kjer se je rodil in od koder prihaja njegova mama, ali za Hrvaško, od koder je njegov oče. Nakić je dejal, da ne sme odgovoriti na vprašanje, saj mu je Real to prepovedal, nato pa dodal, da je že sprejel odločitev, ki pa jo bo pojasnil ob primernem času.