Ko je bavarski velikan sredi novembra v Dortmundu izgubil derbi s tamkajšnjo Borussio, se je zdela za Bayern sezona izgubljena. Številne legende kluba so Kovača kritizirale in ga pošiljale s klopi Allianz Arene. Prav tam pa je Bayern minulo soboto po štirinajstih zaporednih tekmah brez poraza osvojil osemindvajseti bundesligaški naslov, sedmega v nizu. Nekdanji hrvaški selektor Niko Kovač pa je po Franzu Beckenbauerju postal šele drugi v klubski zgodovini, ki je nemško prvenstvo osvojil v igralski in trenerski vlogi.

Kovač: Ostajam trener tudi v naslednji sezoni »Ko nekega dne ne bom več v Bayernu, bom živel tako kot zdaj. Za mene denar ni glavni cilj. Če so stvari videti drugače, je pač tako. Nikoli v življenju nisem odnehal in to se nikoli ne bo zgodilo,« je na novinarski konferenci dan pred odločilno tekmo proti Frankfurtu razglabljal Niko Kovač. Na vprašanje, če bo na trenerskem stolčku Bayerna sedel tudi v prihodnji sezoni, je odgovoril, da so to stvari, o katerih ne razmišlja, saj ima pogodbo sklenjeno še za dve leti. Skrbi pred zadnjo tekmo so bile odveč, Eintracht, njegov nekdanji klub, je padel s 5:1. Na stadionu na obrobju Münchna se je začelo slavje, navijači so se poslovili od Arjena Robbna, Francka Riberyja in Rafinhe. Niso pa pozabili niti na trenerja. Skandirali so njegovo ime. »Navijači so peli moje ime? Seveda me to zelo veseli, saj sem človek iz mesa in krvi,« je na robu solz razlagal Kovač. Nato pa je sporočil še udarno vest: »Imam informacije iz prve roke. Mislim, da ostajam trener Bayerna tudi v naslednji sezoni.« Privoščili so si ga tudi igralci, ki so mu pripravili tradicionalno pivsko prho.

Šele peta izbira, zahteve pa nič manjše Ko je 47-letnik, ki je sicer rojen v Berlinu, lani sedel na vročo klop Bayerna, si verjetno tako zahtevne sezone ni niti predstavljal. Po Zlatku Čajkovskem in Branku Zebeci je postal tretji Hrvat na klopi rdeče-belih. Čeprav je bil po odhodu legendarnega Juppa Heynckesa odkrito šele peta izbira klubskega vodstva – pred njim so bili na seznamu želja Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp in Joachim Löw –, ni bil rezultatski pritisk nič manjši. Münchenčani so bili pred tem doma najboljši šestkrat zapored, vsi so pričakovali sedmo zvezdico v nizu. Po slabi polovici sezone naj bi se mu uprl tudi del moštva, v katerem se je oblikovala opozicija. A za razliko od nekaterih drugih evropskih klubov, kjer bi neuspešen trener hitro dobil nogo, so Bavarci ostali zvesti tradiciji in Kovaču ponudili še eno priložnost. V spomladanskem delu si Kovačevi izbranci niso privoščili napak, vrhunec izjemnega lova na vodilni položaj pa je bila zmaga na derbiju proti Dortmundu (5:0). Edini spodrsljaj so si privoščili v ligi prvakov, kjer jih je izločil finalist Liverpool. A prav ta zdrs bi lahko Kovača stal službe.