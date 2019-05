Niti vreme ni pokvarilo slavja Beograjčanov ob novi zvezdici. Je pa močan dež dvakrat prekinil tekmo proti Napredku in tudi prestavil slavje z navijači v središču srbske prestolnice. Še zadnjič je v rdeče-belem dresu zaigral kapetan Nenad Milijaš, ki končuje igralsko kariero, a bo v klubu v naslednji sezoni opravljal drugo vlogo.

Zmaga nad Napredkom (3:0) je pomenila najlepši konec vrhunske sezone, v kateri je Zvezda igrala tudi v ligi prvakov. Skupaj z navijači – navijaška skupina Delije je praznovala trideseti rojstni dan – je užival tudi najbolj zaslužen za vnovičen uspeh. »Neverjetno! Izjemen občutek in velika čast je biti del Crvene zvezde. Zdaj lahko rečemo, da smo nekaj naredili, saj imamo pokal že v rokah. In to jubilejni trideseti. Srečen sem, da so navijači zaznali ta trenutek in prišli v velikem številu proslavit z nami. Za ta dan smo delali od začetka priprav in zdaj lahko uživamo v vsaki sekundi. Najlepše je, ko vidim svoje igrače srečne in nasmejane,« je žarel trener Zvezde Vladan Milojević. Po tekmi se je še enkrat zahvalil navijačem, ki so prišli kljub slabemu vremenu, izrazil pa je tudi zadovoljstvo nad prikazano igro, ki je odlična napoved za pokalni finale. »Letošnji izkupiček je izjemen, osvojili smo 102 točki in še izboljšali lansko statistiko. Pokazalo se je, da imamo ogromno kakovostnih igralcev, kar bomo potrebovali v finalu pokala,« je sklenil Milojević. Dvoboj z večnim tekmecem Partizanom bodo rdeče-beli odigrali na domačem stadionu, in sicer jutri ob 19. uri.