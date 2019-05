Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: Dobrega delavca ne bo nihče odpustil

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je na forumu v Portorožu predstavila rekordnih 136 zahtev do vlade. Rekord po besedah predsednika OZS Branka Meha ni posledica povečanja zahtev, ampak tega, da velika večina prejšnjih še vedno ni uresničenih; nekatere so stare tudi po 14 let. »Malo gospodarstvo je s 117.000 poslovnimi subjekti in več kot 350.000 zaposlenimi hrbtenica slovenskega gospodarstva in ima preveč pomembno vlogo za Slovenijo, da bi potrebe tega segmenta gospodarstva ostale še naprej preslišane,« pravi Meh, ki upa, da bo imela vlada po imenovanju državnega sekretarja za malo gospodarstvo v premierjevem kabinetu odslej boljši posluh zanje.