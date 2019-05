So igralci Olimpije res tako slabi, pa čeprav so številni športni strokovnjaki mnenja, da je med zmaji kar nekaj izjemnih posameznikov? Ali pa je problem v metodologiji, ki so jo prvič letos uporabili predstavniki Spinsa s tem, da so v glasovanje vključili obiskovalce spletnih portalov? In koliko so rezultati verodostojni, če vemo, da je glasovalo zgolj 38 od 200 novinarjev, ki so imeli to pravico, med njimi pa ni bilo novinarjev nekaterih največjih medijskih hiš v Sloveniji? Kaj nam to pove? Da se slovenski športni novinarji ne zanimajo za dogajanja na slovenskih nogometnih igriščih ali pa so z neudeležbo pri glasovanju izkazali predvsem svoj odnos do Spinsa in do same prireditve, morda pa tudi do načina, na katerega so se lotili izbire najboljših nogometašev. Predstavniki sindikata so nam potrdili ignorantski odnos športnih novinarjev do njihovega izbora, a kljub temu niso niti za kanček podvomili o utemeljenosti in verodostojnosti rezultatov, ki jih ponuja tako okrnjena metodologija. Kakšen zlobnež bi pripomnil, da izbira metodologije najbrž ni bila naključje.

Ljubitelji nogometa v Ljubljani so povsem upravičeno začudeni nad dejstvom, da med vsemi izbranci in nagrajenci ni niti enega zmaja. Niti med 11 najboljših ga ni. Težko verjamemo, da med 11 izbrancev ne sodi na primer vsaj Rok Kronaveter, ki je še vedno najboljši strelec prvenstva in po izboru športne redakcije ljubljanskega Dnevnika najboljši igralec sezone. Tu so še Stefan Savić, Asmir Suljić in Eric Bagnack in še kakšno ime bi lahko našteli. Zato se ne morem strinjati s trditvijo, da je Spinsova gala prireditev prispevala k popularizaciji nogometa v Sloveniji. Vse skupaj je prej videti kot promocija enega ali dveh klubov, mesec dni pred prestopnim rokom.

S tem pisanjem seveda ne želim v ničemer zmanjšati izjemnih uspehov nagrajenih nogometašev in drugih športnih delavcev, saj dejansko gre za vrhunske športnike in trenerje. Sprašujem pa se lahko o tem, kakšen učinek je dosegla prireditev. Bralci naj sami presodijo, ali je to pismo subjektivno razmišljanje prizadete strani ali pa v tej Spinsovi zgodbi res nekaj ni tako, kot bi moralo biti.

Petar Damjanić, predstavnik za odnose z javnostmi NK Olimpija Ljubljana