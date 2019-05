»Saj bi vse še šlo, ampak ko se je spravil še na mojega otroka, je bila to zame pika na i,« je ravnanje 52-letnega Ljubljančana Mehmeda Sadikovića še pred začetkom predobravnavnega naroka pred vrati sodne dvorane komentirala policistka Tina G. Sadikovića tožilka Alenka Jesenko obtožuje kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Konkretno: v obtožnici so našteti trije dogodki, ko naj bi policistki resno grozil ter jo zasledoval, in to takrat, ko je bila v družbi svojega še vrtčevskega sina. Možakarja, ki je bil že v več kot 80 postopkih zaradi kršitve javnega reda in miru, je policistka večkrat obravnavala, pred petimi leti je zanj odredila tudi pridržanje. Očitno ji je vse skupaj zelo zameril. A Sadiković je pred sodnico Ano Testen vztrajal: »Ne priznam.« In tako zavrnil enoletno zaporno kazen, ki mu jo je za ta primer ponudila tožilka.

»Ubil bom tvojo mamo!« Vsi trije dogodki so se odvili pred, v oziroma v bližini trgovine Mercator na Tržaški v Ljubljani. Tam se je nezaposleni Sadiković, ki je zdaj v priporu na Povšetovi, rad družil s prijatelji (in tudi v družbi alkohola). Večkrat se je tako ali drugače obregnil ob policistko, a lani je šla zadeva čez vsako mero. Ob neki priložnosti je vpričo njenega sina začel kričati, da jo bo ubil in da mu je ukradla ključe ter osebno izkaznico. Potem je še kar hodil za njima, da je otroka, ki ga je vzela v naročje, močno prestrašil. Decembra sta se ponovno srečala. V istem Mercatorju. Najprej je zavihal rokave in tak šel v smeri otroka. »Glej, kakšne mišice imam! Ubil bom tvojo mamo!« je potem začel groziti. In še, da mu ni težko dobiti pištole ter da jih ima več kot vsa policija skupaj. Sodu pa je izbil dno zadnji dogodek v začetku letošnjega leta. Četrtega februarja okoli tretje ure popoldne je na parkirišču na Tržaški stopil do nje, spet je bil z njo otrok. Ponovno je začel groziti, da jo bo ubil in da naj mu vrne osebno izkaznico ter ključe. Da bi mu pobegnila bolj med ljudi, se je usmerila proti avtobusni postaji. On pa za njo. Izmakniti se mu je želela med parkiranimi avti, a ji je še kar naprej sledil. Nato se je z roko naslonil na enega od jeklenih konjičkov in z roko nakazal, kot da nanjo strelja s pištolo. Da je ni mogel ujeti, ga je očitno zelo razkurilo. Z roko je boksnil v avtobus, potem pa še nič hudega slutečo žensko, ki je čakala na avtobusni postaji, zagrabil za vrat. In nato še kar poskušal ujeti policistko in ob tem grozil, da jo bo ustrelil.