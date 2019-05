Jean Nikolič in Rok Pibernik se s kamero približata vhodu v eno od stavb na Gosposvetski cesti. V ozadju je mogoče slišati jutranji hrup ulice. Ljudje že hodijo po pločnikih, s ceste prihajajo zvoki avtomobilov, ko se Tone Pugelj prebuja. Več kot trideset let na takšen način začenja dan in se, kot je povedal, boji, da bo kakšen mimoidoči pristopil k njegovi trdi postelji. Ves ta čas je zvest kartonu in betonu, zato je naslov dokumentarnega filma, ki sta ga o človeku z najdaljšim brezdomskim stažem v Sloveniji posnela Nikolič in Pibernik, logičen – Trideset let kartona in betona.

Kdaj je bil jubilej, ni povsem znano, kajti v Tonetovem spominu ni jasno, ali se je na ulici znašel leta 1985 ali 1987, kar pa niti ni bistveno. Veliko večino materiala za film sta uslužbenca društva Kralji ulice, ki s številnimi gosti o brezdomstvu in sorodnih temah govorita tudi v oddaji Klopca pod svobodnim soncem na Radiu Študent, posnela pred dvema letoma, ravno po tistem, ko so Toneta pretepli udeleženci shoda Odbora 2014, ki so v tistih časih redno demonstrirali pred sodiščem.

Brez pokroviteljskega tona in pomilovanja Nikolič in Pibernik se držita načela, da ne pomilujeta in nista pokroviteljska. Ljudi namreč ne želita razčlovečiti, ampak prikazati realnost, ki je še kako prisotna v družbi, a je po navadi potisnjena nekam na skrajni rob. In takšen je tudi film, v katerem ni glasbe, ampak le Tonetov govor in govor njegovih prijateljev ter zvok ulice. Zgodba pretežno prikazuje dan, ko so Tonetu v njegovi dnevni sobi (v Miklošičevem parku) prijatelji pripravili piknik za rojstni dan in 30-letnico življenja na cesti. Tone je neposreden in humoren kot vedno, ko na primer razmišlja, da mu ne škoduje toliko alkohol kot slana hrana, ob celodnevnem pogovoru z avtorjema pa ne skopari z dovtipi in sočnimi komentarji ter kletvicami. Ko so minuli petek prvič predvajali film prav tam, kjer je bil posnet, je iz občinstva Tonetova pripoved izvabila nemalo smeha. A ravno za meglico šegave govorice in v prostodušnosti, ki veje iz protagonista, je mogoče razbrati tenkočutnost. Tako se ob vsej toplini, ki se zlagoma oblikuje v odnosu z njegovimi sotrpini in zaposlenimi pri Kraljih ulice (v resnici njegovimi prijatelji), izrisuje tragičnost zgodbe človeka, ki so ga družinske in družbene razmere privedle do spoznanja, da »če bi se še enkrat rodil, bi v sekundi brezdomec bil«. Kot pravita avtorja, ambicija filma ni preizpraševanje svobodne odločitve o brezdomstvu, a odgovor na to v resnici vseeno daje, in to tam, kjer besed ni. Tam, kjer Nikolič Toneta vpraša, kaj je njegov dom, Tone pa ne odgovori, ampak ga zgolj oblijejo solze.