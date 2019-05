Depp je povedal, da bo obtožbe o tem, da je bil do nekdanje žene nasilen, kar je prvič izpostavila maja leta 2016, zanikal do konca življenja. Modrice, za katere Heardova trdi, da jih je povzročil 55-letnik, so bile po njegovih besedah narisane, ob tem pa je Depp izpostavil še, da je bila pravzaprav nasilna Heardova in žrtev nasilja on, še piše BBC.

Zaradi obtožb o zlorabah je losangeleško sodišče leta 2016 Deppu odredilo prepoved približevanja njegovi takratni ženi. Zahtevo za ločitev je Heardova zaradi »nezdružljivih razlik« vložila po 15 mesecih zakona. Govorice o težavah para so se razširile, ko se Depp aprila 2016 ni udeležil praznovanja ženinega 30. rojstnega dne.