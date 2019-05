Tožilstvo trem slovenskim in štirim tajvanskim članom združbe očita, da naj bi od novembra 2015 na različnih lokacijah po Sloveniji in na Hrvaškem vzpostavili nezakonite centre, v katere so zaprli skupno najmanj 63 tujcev, večinoma Kitajcev oziroma Tajvancev. Tam so jim odvzeli osebne dokumente, denar in mobilne telefone ter jih prisilili, da so preko interneta ali telefona vzpostavljali stike z večinoma kitajskimi strankami in jih napeljevali v nakazila denarja.

Na takšen način naj bi si protipravno pridobili vsaj 370.000 evrov, od česar je po navedbah tožilke Darje Šlibar največji delež pripadel prvoobtoženemu Allenu Cveku. Ta sicer zanika obtožbe, enako ostalih šest.

Potem ko je na aprilskem naroku o januarja lani izvedeni zaključni akciji in dogajanju pred njo pričal vodja hišne preiskave Robert Gričnik, je danes na prostor za priče stopil še Simkić, ki je med drugim več povedal o sodelovanju s tajvanskimi varnostnimi organi.

Po zadnjem opravljenem zaslišanju so jih Tajvanci obvestili, da so pri njih prijeli še tri ljudi, med njimi glavnega šefa združbe in računovodkinjo, ali so postopki z njimi končani, pa jim niso sporočili. So jim pa tudi od tam potrdili, da gre v primeru štirih v Sloveniji pridržanih Tajvancev za višje člane organizirane kriminalne združbe.

Eden od njih je na Hrvaškem sprejel tudi nakazilo denarja, ki ga je preko Western Uniona nakazala prav na Tajvanu pridržana računovodkinja.