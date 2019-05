Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so v zvezi s prijavo spornega ravnanja z živaljo iz prejšnjega tedna do sedaj opravili že več razgovorov. Z zbiranjem obvestil so policisti našli tudi mačka, s katerim je, kot kaže, vse v redu, in njegove skrbnike ter domnevnega storilca krutega ravnanja. Ob tem se je izkazalo, da je posnetek, ki je bil objavljen na Facebooku, star že nekaj let.

Kazenski zakonik za surovo ravnanje ali nepotrebno povzročanje trpljenja živali predvideva denarno kazen ali zapor do enega leta, za mučenje več živali, trajno pohabljenje ali na krut način povzročen pogin pa do dveh let zapora. Za prekršek po zakonu o zaščiti živali se posameznik kaznuje z globo od 800 do 1200 evrov.