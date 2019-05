Arsenal je skupaj z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) poskušal rešiti varnostna vprašanja glede Mkhitaryanovega nastopa. »Podrobno smo preučili vse možnosti, da bi bil Henrikh del ekipe, toda po pogovoru z njim in njegovo družino smo se odločili, da ne bo potoval z nami,« je Arsenal objavil na svoji spletni strani. »Pisali smo Uefi, da bi izrazili zaskrbljenost glede te situacije. On je bil ključen igralec naše ekipe na poti do finala, tako da je to za nas velika izguba. Prav tako nam je žal, da bo igralec izpustil veliki evropski finale zaradi teh okoliščin,« so še zapisali pri Arsenalu.

Mhitarjan je v tej sezoni za topničarje v vseh tekmovanjih odigral 39 tekem in dosegel šest golov.

Novica o njegovem neigranju zaradi nezmožnosti zagotovitve ustrezne varnosti je razburila otoško in drugo nogometno javnost, kritike pa so letele večinoma na Uefo. Nekateri celo zahtevajo, da Uefa odvzame Bakuju organizacijo tekme. Poudarjajo tudi, da je bila dodelitev finala Azerbajdžanu velika napaka Uefe.