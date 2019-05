Kot so za STA pojasnili na Pošti Slovenije, je bilo zvišanje cen nekaterih storitev, ki sodijo pod univerzalno poštno storitev, nujno zaradi nepokrivanja lastne cene, ki jo ustvarjajo z opravljanjem te storitve in je predpisana z zakonom o poštnih storitvah.

Pošta mora namreč v skladu z zakonom za vse uporabnike poštnih storitev zagotavljati cene storitev, ki so stroškovno naravnane. Tudi zato so cene za paketne pošiljke med dva in pet kilogrami ter med pet in deset kilogrami celo znižali.