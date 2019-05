Skupina zvezdnikovih restavracij, med katerimi je italijanska veriga Jamie's Italian in restavraciji Barbecoa in Fifteen, je revizijsko hišo KPMG imenovala za prisilnega upravitelja.

Poteza bo v skupnem prizadela 25 restavracij, 23 od njih je vključenih v Oliverjevo verigo italijanskih restavracij, pod vprašajem pa je po navedbah BBC do 1300 delovnih mest.

43-letnik je ob dogodku povedal, da je užaloščen in da se zahvaljuje »vsem strankam, ki so uživale in nas podpirale v zadnjem desetletju«, še piše BBC.

Propadi restavracij se kar vrstijo

Oliver je zaslovel z recepti za pripravo enostavnih in zdravih jedi, pisanih na kožo današnjim generacijam. Njegove znane kuharske oddaje so bile npr. Kuhinja do nazga, Jamiejeva 30-minutna kuhinja in Jamiejeva 15-minutna kuhinja, napisal pa je tudi vrsto kuharskih knjig.

Na vrhuncu slave se je odločil tudi za podjetniško pot. Po nekaj poskusih z restavracijami in verigo prodajaln peciva je začel leta 2008 po Evropi in svetu odpirati restavracije z italijansko hrano. Danes je takšnih restavracij po Evropi in svetu še 23, potem ko jih je lani 12 že zaprl, zaradi česar je brez dela ostalo 600 ljudi. Najbližja restavracija Sloveniji je na Dunaju.

Oliver je sicer za skupino v luči vse večje konkurence na tem segmentu trga že nekaj časa iskal kupca, potem ko so prihodki verige Jamie's Italian samo lani upadli za 11 odstotkov, nad gladino pa jo je zvezdnik ohranil le s finančno injekcijo v višini 13 milijonov funtov (okoli 15 milijonov evrov).

Skupaj je Oliverjev poslovni imperij, ki vsebuje še nekatera druga podjetja, lani zabeležil izgubo v višini 20 milijonov funtov, predvsem zaradi slabega poslovanja restavracij, še poročajo britanski mediji.