Eden glavnih namenov direktive je zmanjšati količino plastičnih odpadkov, ki jih ustvarimo, so zapisali v današnjem sporočilu in dodali, da direktiva temelji na obstoječi zakonodaji glede odpadkov, jo pa nadgrajuje s strožjimi pravili glede tistih vrst izdelkov in embalaže, ki najpogosteje onesnažujejo evropske plaže.

Nova pravila se bodo nanašala na izdelke, ki so deloma ali v celoti iz plastike in so namenjeni za enkratno uporabo ali za uporabo zelo kratek čas, preden jih zavržemo. Od leta 2021 bodo tako prepovedani plastični krožniki in pribor, slamice, palčke za balone in vatirane palčke.

Države članice so se tudi dogovorile, da bodo do leta 2029 zagotovile, da bo pobranih 90 odstotkov plastenk, ter da bodo plastenke do leta 2025 vsebovale 25 odstotkov, do leta 2030 pa 30 odstotkov reciklirane surovine.