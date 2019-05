Evropa ne more napredovati, če so med Nemčijo in Francijo nesoglasja, je Macron povedal v intervjuju za več francoskih regionalnih časopisov. Dodal je, da se z nemško kanclerko Angelo Merkel spoštujeta in da dobro sodelujeta.

»Nemci so sprejeli resnične kompromise,« je še dejal. Pri tem je naštel področja evrskega območja, obrambe, zaščite avtorskih pravic in zaščite Evrope pred interesi velesil.

Ob tem je glede evropskih volitev, ki bodo v EU potekale od četrtka do nedelje, dejal, da so tako pomembne kot prve leta 1979, saj je »unija soočena z eksistencialnim tveganjem«.

»Sovražniki Evrope so tisti, ki ne verjamejo v njeno prihodnost. Nacionalisti, ki jo želijo razdeliti, so njeni glavni sovražniki,« je še povedal Macron. Kritičen je bil do »sodelovanja med nacionalisti in tujimi interesi, katerih cilj je uničenje Evrope«. Pri tem je izpostavil vpliv nekdanjega svetovalca ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steva Bannona in rusko financiranje skrajnih strank.

Po njegovih besedah »Rusi in nekateri drugi niso bili še nikoli tako vsiljivi pri financiranju in pomoči skrajnih strankam«. »To je lahko samo težavno. Ne smemo biti naivni,« je poudaril francoski predsednik.