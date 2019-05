V Vietnamu izbruh afriške prašičje kuge

V Vietnamu se soočajo z izbruhom afriške prašičje kuge in so, da bi omejili širjenje bolezni, od februarja uničili 1,5 milijona prašičev, so danes sporočile oblasti. To je okoli pet odstotkov vseh prašičev v državi in bolezen bo povzročila veliko gospodarsko škodo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.