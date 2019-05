V sredo bo sprva zmerno, predvsem v zahodnih krajih pretežno oblačno in tam bodo zjutraj manjše krajevne padavine. Čez dan bodo vmes tudi sončna obdobja, popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal zahodni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo več sončnega vremena, a v popoldanskem času bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje dokaj hladen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno in deževno, le v krajih vzhodno od nas bo večinoma suho. Poldne bodo padavine slabele in ponehale. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V sredo bo dopoldne deloma jasno, v krajih zahodno od nas pa pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.