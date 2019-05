Konec je. Sedaj lahko kot pravi kavčarji pričnemo secirati, kaj je bilo dobro, slabo ali grdo med devet let trajajočo potjo Igre prestolov. Povsem legitimno je priznati, da ste v vsem preprosto uživali. Sodeč po odzivih družbenih omrežij in peticiji za ponovno snemanje zadnje sezone, pa to stališče ne bo prevladovalo.

Vseeno se zdi, da ogromno nezadovoljstva sledi iz osebnih razočaranj, ker se zgodba ni odvila povsem po pričakovanjih ali željah posameznih gledalcev. Potem so tu še vsi starši, ki so otrokom dali ime Khaleesi ali kaj podobnega. Nekaj kritik gre tudi na račun domnevno nepoštenega odnosa serije do žensk in manjšin. Morda legitimno, čeprav se je treba vprašati, koga zares kritiziramo – serijo oziroma avtorje ali svet, ki so ga prikazali? Oboje ni vselej isto.

Nedoslednosti in hitenje

Na spletu se je sicer pojavila zanimiva razlaga, da sta nas minuli sezoni zmotili, ker so avtorji spremenili slog pisanja. Večino sezon naj bi se posvečali razvoju likov, vsi dogodki pa naj bi tedaj sledili naravnim odločitvam prav teh. V zadnjih dveh sezonah naj bi nasprotno pričeli like oblikovati v skladu s potrebami zgodbe oziroma njenega sklepa. Morda res. Vsekakor se je likom marsikaj zgodilo oziroma jim je bilo marsikaj prizanešeno, ker je to zahteval načrt avtorjev. Še bolj močan pa je vtis, da so scenarije posameznih delov ali celo prizorov znotraj delov pisali povsem različni avtorji, ki med seboj niso komunicirali, nato pa je nekdo napisano na hitro združil, nikdar prebral niti odpravil nedoslednosti ter zadevo predal snemalnim ekipam in igralcem. Sledi tega najdemo na vseh koncih. Ko Tormund v četrtem delu 8. sezone hvali Jona, ker je splezal na zmaja, in pozabi, da je tudi sam sezono prej storil enako, med begom pred belimi hodci. Ko Euron Yari razlaga, da mu je na ladji dolgčas, ker je posadki odrezal jezike, nakar se nekaj delov kasneje ta ista posadka med seboj pogovarja. Da o tem, da so avtorji v sedmi sezoni preprosto pozabili, kolikšna je razdalja med deželami onkraj Zidu in Zmajevim kamnom, niti ne govorimo.

To in še mnoge druge nedoslednosti so bistveno vplivale na zmožnost vživljanja v ustvarjeni svet. Svoje pa je dodal še šprint do konca zgodbe po liniji najmanjšega odpora. Vprašanje, kako bi izpadla serija, če bi imeli dodatnih sedem delov? Daljši deli namreč niso bistveno poglobili zgodbe. Prva dva dela 8. sezone smo porabili za prijateljevanje in nekaj malega za gojenje napetosti med Sanso in Daenerys. Dva dela sta bila skoraj izključno akcijska. Dva dela pa sta bila pretežno pogovorna. Pri čemer nista ponudila bistveno več dialogov, temveč predvsem bolj dolgovezenje.