V sodelovanju s članom homologacijske skupine na Smučarski zvezi Slovenije dr. Bojanom Joštom, ki je tudi avtor načrtov velenjskih skakalnic, je namreč Smučarskoskakalni center uspešno prestal presojo, ki jo je opravil FIS-delegat Christian Kathol. 75-metrska skakalnica bo odslej, poleg slovenskega, razpolagala tudi z mednarodnim FIS-certifikatom, kar jim bo omogočalo organizacijo tekem v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji na mednarodni ravni alpskega in celinskega pokala.

Mestna občina Velenje je maja 2017 končala prenovo omenjenega centra, ki se nahaja pod Velenjskim gradom, ter zagotovila postavitev dveh skakalnic. Eno večjo, 75-metrsko, in manjšo, 45-metrsko, in za to iz proračuna namenila dobrih 390.500 evrov, Fundacija za šport pa je primaknila slabih 60 tisočakov, medtem ko je celotna investicija stala 561 tisoč evrov. V sklopu centra so sicer še tri manjše, 22, 15 in devetmetrska skakalnica, na katerih so prav tako obnovili nalet, poskrbeli za močenje, uredili ograje in zamenjali plastično maso, kar je občino stalo še dodatnih 36 tisoč evrov. Tudi k tej investiciji pa je dobrih 8200 evrov primaknila Fundacija za šport. Smučarji skakalci skakalnice preizkušajo vse leto, zadnji dan maja pa Smučarsko skakalni klub Velenje pripravlja tretjo tekmo v smučarskih skokih za pokal Mestne občine Velenje za dekleta in fante na 45- in 75-metrski skakalnici. Septembra, ob 60-letnici mesta, pa bodo v Velenju gostili tudi Alpski pokal v smučarskih skokih, ki se ga bo udeležilo več kot sto mednarodnih skakalk in skakalcev. mm