Berlinska umetniško-aktivistična skupina pod vodstvom 39-letnega nemško-švicarskega filozofa in akcijskega umetnika Philippa Rucha je uradno zanikala namige, da je sedemurni posnetek bahaštva dveh najvidnejših predstavnikov avstrijske FPÖ Heinz-Christiana Stracheja in Johanna Gudenusa pred domnevno nečakinjo ruskega oligarha med letovanjem na španski Ibizi leta 2017 njihova stvaritev. Navkljub temu so ob za zdaj še nerazkritem avtorstvu nedvomno pristnega posnetka, katerega dele sta v javnost po skrbnem preverjanju spravila nemška časnika, mnogi zaslutili dejavnost »bojne enote za boj proti nečlovečnosti«, kot svojo udejstvovanje opisuje prav Zentrum für politische Schöhnheit (Center za politično lepoto), ko idejo aktivističnega umetniškega širi globalni prostor. Z njo so, denimo, lani obiskali tudi Slovenijo, ko je nova pošta pripravila delavnico oziroma t. i. »aktivistični laboratorij«. Tam je ena od vodilnih članic centra Cesy Leonard razložila, da niso niti običajni umetniki niti tipični aktivisti, ampak »radikalni humanisti«.

Začetki njihove dejavnosti segajo v leto 2009 in prve akcije pred berlinskim parlamentom, ko so med drugim pred njega pripeljali (lažno) letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Z njo so opozarjali na dejstvo, da se krematoriji v nacističnih taboriščih zaveznikom niso zdeli potrebna tarča, čeprav so vedeli, čemu služijo, ter da so podobno dovolili tudi genocid v Srebrenici, v kateri je z zbiranjem 8372 parov čevljev skupina načrtovala oblikovanje »stebra sramu« v podobi črk UN kot kratice za Združene narode. Pravijo, da trenutek za njihovo umetniško akcijo nastopi, ko politika zataji, in tak je bil tudi ob obletnicah padca berlinskega zidu, ko so po Evropi zrasli novi v obliki ograj z rezilno žico. V enem od svojih projektov so se odpravili nad ograjo v Bolgariji, a jim je tamkajšnji performans preprečila bolgarska policija.