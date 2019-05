Teden cvička in Cvičkova kuhna

Teden cvička, 47. po vrsti, se po lanski prireditvi v Šentjerneju letos spet seli v Trebnje, ki je gostilo že 44. in 45. prireditev. »Beseda cviček povezuje ta širši regijski prostor. Sicer pa je teden cvička le veliki finale celotnega dogajanja, ki ga pripravljamo že od marca, prve prireditve pa so se začele v aprilu,« pravi predsednik organizacijskega odbora, trebanjski župan Alojzij Kastelic, ki mu je k finančni (in moralni) podpori uspelo privabiti župane dvajsetih dolenjskih, belokranjskih, posavskih in drugih občin.