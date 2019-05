V sindikatu so ob vložitvi prijave zapisali, da ministru ne očitajo zaposlitve na zaupanje. Zmotilo pa jih je, da Rupnik svoje delo opravlja v Centru za oskrbo Gotenica, in ne na sedežu ministrstva. Center za oskrbo Gotenica po njihovih navedbah sodi pod urad za logistiko, in ne na delovno področje kabineta ministra za notranje zadeve.

S tem pa je Rupnik zaposlen tudi bližje svojega prebivališča, so izpostavili v sindikatu. Ob tem so poudarili, da se na drugi strani policisti na delo vozijo tudi več kot 150 kilometrov in ne dobijo premestitve na bližje delovno mesto. »Vsakodnevna vožnja na takšnih relacijah ne pomeni samo fizične in psihične obremenitve, temveč vpliva tudi na varnost pri delu in družinsko življenje policistk in policistov. Po drugi strani pa se politično kadruje na takšen način, da se omogoči posamezniku delo zelo blizu domu na izredno sporen in sumljiv način, ki vzbuja sum strankarskega klientelizma v MNZ,« so v sindikatu navedli v pismu članom.

Zaradi zaposlitve Rupnika so tako danes v sindikatu podali prijavo na KPK in računsko sodišče. Ocenili so namreč, da gre za koruptivno dejanje in klientelistično zaposlitev po strankarski liniji LMŠ. Prijavi so priložili pogodbo o zaposlitvi in aneks k njej, potne naloge ter izpise potnih nalogov, kar so v sindikatu pridobili na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Dokumente so danes posredovali tudi javnosti.

Notranji minister Poklukar je danes za STA pojasnil, da je Rupnik na mestu svetovalca na ministrstvu za notranje zadeve zaposlen zakonito, tudi zaposlitev v Gotenici, ne na sedežu ministrstva, je zakonita. »Zaposlen je v skladu z zakonom, na zaupanje, in ostaja moj svetovalec,« je pojasnil minister in dodal, da mu Rupnik svetuje pri organizacijskih zadevah.

Ob robu seje DZ je Poklukar spomnil na polemiziranje sindikata z nastopom kandidatke LMŠ za evropsko poslanko Ireno Jovevo v predvolilnih soočenjih in tudi svetovalcem na notranjem ministrstvu Rupnikom. »Sprašujem se od kdaj je to sindikalno delovanje,« je povedal.

Rupnikovo zaposlitev je v petek komentiral tudi premier Marjan Šarec in tudi on poudaril, da gre za eno od zaposlitev na zaupanje in da je ta zakonita.