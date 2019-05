Alen Pajenk, odbojkarski reprezentant: Alberta Giulianija še ni videl zadrtega

Alen Pajenk je ob kapetanu Tinetu Urnautu, podajalcu Dejanu Vinčiču in korektorju Mitji Gaspariniju eden od najizkušenejših članov slovenske odbojkarske reprezentance. Bloker, ki je od lanskega leta član poljskega prvoligaša Czarnega Radoma, je njen nepogrešljiv člen že več kot desetletje. Izkušeni 33-letni Štajerec je pred dnevi z reprezentančnimi kolegi in z novim selektorjem Albertom Giulianijem na čelu začel naporne priprave za julijski domači kvalifikacijski turnir za uvrstitev v zlato ligo, avgustovske kvalifikacije za olimpijske igre in septembrsko evropsko prvenstvo.