V finalu košarkarskega državnega prvenstva je čas za drugo dejanje. Potem ko se je Primorska proti Olimpiji na prvi tekmi sprva mučila, nato pa slavila visoko zmago, ima danes v Stožicah priložnost, da pride do drugega uspeha in s tem možnosti, da že v petek pred domačimi navijači konča serijo ter prvič v zgodovini postane državni prvak. Ljubljančani imajo na drugi strani svoje načrte, za kar pa bodo potrebovali praktično brezhibno predstavo.

Tri četrtine je na prvi tekmi Olimpija bila enakovredno bitko, nato pa je nekaj napak botrovalo temu, da je Primorska pobegnila. Trener Jurica Golemac ima na voljo tako kakovostno in izkušeno zasedbo, da si lahko dovoli nekoliko zaspan vstop v tekmo, pa ga to ne stane zmage. Prav to je gotovo švigalo po mislih Jureta Zdovca, ko je s sklonjeno glavo in zamišljenim izrazom na obrazu zapuščal parket dvorane Bonifika nemudoma po zadnjem zvoku sirene. »Primorska vseh 40 minut igra v visokem ritmu. Čim narediš dve ali tri neumnosti, kar se je nam pripetilo tudi zavoljo utrujenosti, uidejo. Najti moramo motiv in energijo, da po izjemno naporni sezoni poskušamo priti od izenačenja. Ob tem moramo biti tudi manj naivni, saj prepogosto padamo na nasprotnikove zvijače. Podobno je tudi s sodniki. Upam, da si bodo pogledali prvo tekmo in se tudi oni pripravili na te stvari,« pravi trener Olimpije Jure Zdovc, ki bo po vsej verjetnosti znova pogrešal Luko Šamanića. Najboljši posameznik zmajev v končnici državnega prvenstva je že izpustil drugo polfinalno tekmo proti Heliosu in prvo finalno, saj je v Chicagu sodeloval na posebnih treningih in preizkusih pred naborom lige NBA. V Ljubljano se je vrnil v današnjih jutranjih urah, tako da bržkone ne bo konkuriral za mesto v moštvu.

Če si Zdovc predvsem želi, da bi Olimpija do konca obračuna naredila čim manj napak in s tem ostala v igri za zmago do zadnjega zvoka sirene, pa Jurica Golemac od svojih igralcev predvsem zahteva, da so bolj pozorni in zbrani pri skoku. Ljubljančani so v soboto ujeli kar 12 odbitih žog v napadu. »Moramo biti bolj agresivni v skoku. Že na tekmah v ligi za prvaka smo imeli z napadalnim skokom Olimpije nemalo težav, to pa se je ponovilo tudi v finalu. Poleg tega ne smemo dopustiti, da se razigrajo njihovi strelci, ki lahko tekmo prelomijo v njihovo korist. V drugem polčasu sobotne tekme nam je to kar dobro uspevalo.«

Eden od nosilcev Primorske Marko Jagodić-Kuridža se zaveda, da bo Olimpija danes v Stožicah naredila vse, da izenači serijo, a hkrati poudarja, da bodo s soigralci bolj sproščeni. »Zaradi vloge favorita smo pred tekmo čutili velik pritisk. Tudi zaradi tega smo zgrešili nekatere mete, ki jih sicer ne. Zdaj smo z zmago prebili led in prepričan sem, da bomo bolj sproščeni. Tudi igralci s klopi, ki so že na prvi tekmi naredili razliko. Henry in Vujasinović sta dobro nadomestila Šiška, ki je imel težave z osebnimi napakami, Vončina pa je bil preprosto odličen.«