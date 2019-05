Z visoko zmago proti Eintrachtu iz Frankfurta s 5:1 so se nogometaši Bayerna Münchna v zadnjem krogu nemškega prvenstva razveselili sedmega zaporednega, skupno pa že 29. naslova nemškega prvaka. Od ustanovitve bundeslige leta 1962 so bili prvaki Nemčije 28-krat, kar je toliko kot vsi ostali nemški klubi skupaj. Prvenstvo so dobili z dvema točkama prednosti pred Borussio Dortmund, prvič v zadnjih štirinajstih letih oziroma od odprtja stadiona Allianz Arena pa so se naslova veselili na domačih tleh. To je obenem prvi naslov nemškega prvaka za njihovega trenerja Nika Kovača in že deveti za Francka Riberyja. Francoz je s tem prehitel legende kluba Philippa Lahma, Bastiana Schweinsteigerja, Oliverja Kahna in Mehmeta Scholla in postal nogometaš z največ naslovi nemškega prvaka v zgodovini.

»Moja celotna družina – žena, otroci, starši, ženini starši, bratranci in sestrične – je prišla iz Francije za to tekmo. Bilo je težko, a to, kar na koncu šteje, je, da smo prvaki,« je dejal Franck Ribery, ki se po 12 letih skupaj s soigralcem Arjenom Robbnom poslavlja od kluba. »Ko sem prišel v Bayern, je bila moja knjiga odprta. Zdaj je zaprta. A to, kar je v njej, bo ostalo z mano do konca življenja,« je še pristavil Ribery.

Sezona Cityja z grenkim priokusom Prvič v zgodovini petih najmočnejših lig se je zgodilo, da je državni naslov šel v roke klubom, ki so bili najboljši v svoji državi že lani. Za zgodovinski dosežek je pri tem poskrbel Manchester City. Meščani so minuli konec tedna lovoriki v angleškem prvenstvu in ligaškem pokalu dodali še zmago v pokalu FA. Osvojili so jo na nadvse prepričljiv način, saj so Watford odpravili s kar 6:0, kar je najvišja zmaga v finalu tega tekmovanja po letu 1903. To je bila sicer že 50. zmaga Cityja v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih, kar ni doslej uspelo še nobenemu angleškemu prvoligašu. Navkljub vsem presežkom pa v vrstah Manchester Cityja ostaja grenak priokus. »Še preden smo osvojili pokal FA, sem dejal, da nas bo javnost sodila po tem, ali bomo osvojili ligo prvakov. Dokler nam to ne uspe, ne bo zadostovalo. Točkovni rekord, ki smo ga dosegli v prvenstvu, je neverjeten, a v premier ligi klubi ne osvajajo lige prvakov tako pogosto kot v drugih državah, ker je prvenstvo prezahtevno. A želimo si osvojiti tudi Evropo,« je po zaključeni sezoni dejal trener Manchester Cityja Pep Guardiola. Katalonec je tako po Billu Nicholsonu, Donu Revieju, Joeju Mercerju, Kennyju Dalglishu, Georgeu Grahamu, Alexu Fergusonu in Joseju Mourinhu postal osmi trener z zmagami v vseh treh najpomembnejših angleških tekmovanjih.

Realova sezona za pozabo Od nogometnih velikanov je močno razočaral Real iz Madrida. Trinajstkratni evropski prvaki so še drugo sezono zapored špansko prvenstvo končali na tretjem mestu in s kar 19 točkami zaostanka za svojim največjim tekmecem ter prvakom Barcelono. Kraljevi klub je za nameček ostal brez osvojene lovorike, v la ligi vpisal 12 porazov, skupno pa 18, kar je njihov najslabši izkupiček po sezoni 1995/1996. Zadnjega jim je v zadnjem prvenstvenem krogu prizadejal Real Betis, ki je bil na Santiagu Bernabeu boljši z 2:0. Real je imel slabšo sezono od letošnje le še leta 1974. Neslaven dosežek izpred 45 let pa bi skoraj ponovil, saj ga je od tega ločil le en poraz. Španski mediji pišejo o sezoni iz nočne more, ob tem pa so se obregnili tudi ob trenerja Zinedina Zidana. Ta je po vrnitvi v klub moštvo vodil na enajstih tekmah in vpisal pet zmag, dva remija in štiri poraze. Enak dosežek na uvodnih enajstih tekmah je imel tudi Julen Lopetegui, ki je klub prevzel v začetku sezone, a se moral od položaja posloviti že 28. oktobra, po gostujočem porazu proti Barceloni z 1:5.