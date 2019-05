Čeprav za Olimpijo ne bo več igral, si je Rok Kronaveter v glasovanju za Dnevnikovega igralca sezone priigral neulovljivo prednost pred zasledovalci. Na vrhu je tako nasledil kapetana Maribora Marcosa Tavaresa, ki je bil dvakratni zaporedni zmagovalec. Kronaveter se je slabše odrezal v glasovanju za najboljše posameznike sezone po izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa (SPINS), ki Mariborčana v zelenem dresu sploh ni uvrstil v idealno enajsterico sezone, čeprav je trenutno še vedno vodilni strelec lige. Glavno nagrado je pobral Rudi Požeg Vancaš iz Celja, med nominiranci sta bila še Senijad Ibričić (Domžale) in Saša Ivković (Maribor). Za najboljšega trenerja je bil izbran strateg Mure Ante Šimundža, za najboljšega mladega nogometaša napadalec Maribora Jan Mlakar, za najboljšo igralko prve ženske lige pa članica Beltincev Špela Kolbl.

Glasovi Dnevnikove žirije za najboljšega igralca 34. kroga slovenskega prvenstva so na prvo mesto postavili vezista Olimpije Endrija Cekicija, ki je z dvema goloma zrežiral ljubljansko zmago v Velenju. Cekici se je lanskim prvakom pridružil med zimskim prestopnim rokom. Olimpija je albanskega nogometaša našla v Zagrebu, kjer je igral večinoma za rezervno ekipo Dinama in mestnega tekmeca Lokomotivo. Cekici je spomladi poživil igro Olimpije, med evropskim poletjem bo eden glavnih adutov moštva.

V izenačeni tekmi za najboljše posameznike minulega kroga se je na drugo mesto uvrstil vezist Triglava David Tijanić, ki je močno pripomogel k točki v Ljudskem vrtu. Luka Zahović je za dva zadetka zasedel tretje mesto in se tudi v skupnem seštevku povzpel za zmagovalca Roka Kronavetra in drugouvrščenega Andreja Vombergarja. Točke sta osvojila še Amadej Maroša (Mura) in Dario Vizinger (Celje).