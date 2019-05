Sporna zunanjepolitična stališča Levice

Stranka Levica zavzeto podpira režim venezuelskega predsednika Madura ne glede na njegove hude kršitve človekovih pravic. Pri tem ne gre za trditve političnih in ideoloških nasprotnikov, ampak za ugotovitve strokovnjakov Organizacije ameriških držav in priznanih nevladnih organizacij, kot sta Amnesty International in Global Centre for the Responsibility to Protect. Ti so si enotni, da so venezuelske oblasti v zadnjih letih nad lastnim prebivalstvom zagrešile vrste zločinov zoper človečnost, med njimi so tudi mučenje in zunajsodni poboji drugače mislečih. Več milijonov Venezuelcev je moralo zaradi tega in nevzdržnih življenjskih razmer zapustiti domovino.