Četudi živite v prostorski stiski, še ne pomeni, da se morate odpovedati udobju sodobnih gospodinjskih pripomočkov. Seznam bele tehnike, ki je na voljo prebivalcem tesnih stanovanj, je že kar dolg in poleg namiznih pomivalnih ali pralnih strojev premore še marsikaj drugega. Med drugim tudi namizne sušilnike. Zelo zanimivo zamisel za prav takšen izdelek so pred leti začeli razvijati pri podjetju Morus technology. Njihov miniaturni sušilnik morus zero poleg kompaktnosti obljublja tudi večjo energijsko učinkovitost. Še najbolj drzna trditev proizvajalcev pa je, da ta sušilnik ne bo skrčil vaših oblek. Povrhu pa naj bi perilo posušil v vsega 15 minutah.

Ustvarjanje vakuuma je energetsko učinkovito

Glede videza je treba priznati, da je morus zero precej prikupna naprava, ki jo brez slabe vesti pustiš na kakšnem predalniku, se pa zaradi majhnosti pozna njena zmogljivost sušenja večjih količin perila. Sušilnik višek svojih zmogljivosti doseže že pri vsega 1,5 kilograma perila, kar je več kot štirikrat manj od običajnih sušilnikov. S tega ozira gre resnično za zasilno rešitev, če pravega sušilnika ne morete stlačiti v stanovanje. Vseeno pa se v drobovju naprave skriva nekaj zanimive tehnologije. Sušilnik namreč iz bobna črpa zrak in tako ustvari vakuum. To pa pomaga pri energetsko učinkovitejšem sušenju perila. »Voda ima pri nižjem tlaku nižje vrelišče,« pojasnjujejo pri podjetju. »Morus zero s pomočjo kompaktne in zelo zmogljive vakuumske črpalke poskrbi, da voda zavre pri nižjih 38 stopinjah Celzija. Voda med vrenjem zelo hitro hlapi, s tem principom pa morus zero pospešuje sušenje.«

Ker voda iz oblek hlapi pri nižjih temperaturah, vakuumski sušilnik porabi manj energije kot običajni sušilniki, pri podjetju pa pravijo, da naprava za en boben potrebuje okoli 15 minut. Še dobro, saj bo za več perila treba boben večkrat zagnati. No, tudi če bi ga zagnali petkrat, bi še vedno za sušenje potrebovali zgolj uro in 15 minut, kar niti ni tako slabo v primerjavi z običajnimi sušilniki. Prav tako je naprava izredno enostavna za uporabo. Namesto spraševanja, kateri program zagnati, da ne bomo uničili perila, zgolj zapremo boben in pritisnemo na gumb za začetek sušenja. Ko senzorji zaznajo, da je perilo suho, se zadeva ustavi. Zbrana voda pa se steka v zbiralno posodo, ki jo enostavno izpraznimo v odtok korita. Naprava uporabnika seveda opozori, ko je posoda polna.

Lepo in prav, a starši vedo, da je ena od glavnih koristi sušilnikov, da razkužujejo obleke, kar je še posebej koristno, ko imamo doma dojenčke. Ker morus zero suši pri zgolj 38 stopinjah Celzija, na razkuževanje oblek ne bi smeli računati, a pri podjetju so pomislili tudi na to. Toplotno razkuževanje so namreč nadomestili z razkuževanjem s pomočjo ultravijolične svetlobe, ki naj bi pobila kar 99,9 odstotka bakterij na oblekah. Zaradi nizke temperature pranja pa se hkrati ne poškodujejo tkanine, niti ne prihaja do krčenja oblek.

Namizni sušilnik je pred kratkim začel množično kampanjo na Kickstarterju in že v dveh dneh za šestkrat presegel zastavljeni cilj naročil v vrednosti 50.000 dolarjev. Za posamezni sušilnik morus zero je v času prednaročil sicer treba odšteti od 270 evrov, maloprodajna cena pa naj bi bila okoli 500 evrov. Kar je še vedno relativno ugodno, če se vam po enem pranju ljubi tudi pet- in večkrat zamenjati obleke v bobnu.