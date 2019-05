Jean-Baptiste Del Amo, francoski pisatelj: Zanima me temna plat človeštva

Francoski pisatelj in aktivist Jean-Baptiste Del Amo je že s prvencem Libertinska vzgoja (Une éducation libertine, 2008) pritegnil pozornost bralcev in kritikov. Dobil je Goncourtovo nagrado za prvenec, srebrno medaljo francoske Akademije in Fénélonovo nagrado Univerze v Parizu. Njegovo najnovejše delo, Živalsko kraljestvo (2016), prevedeno tudi v slovenščino, sledi kmečki družini in njeni odvisnosti od – a tudi krutosti do – živalskega sveta skozi krvavo 20. stoletje. Del Amo je tudi aktivist in član skupine L214, ki se zavzema za pravice živali.