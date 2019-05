Ljubljanski mestni svetniki so včeraj izglasovali predloga poimenovanj novega trga in parka v prestolnici. Komisija za poimenovanja naselij in ulic v Mestni občini Ljubljana, ki ji predseduje Grega Ciglar, je predlagala, da trg v izteku Poljanske ceste in Poljanskega nasipa nasproti Ambroževega trga dobi ime Prekmurski trg. To območje bodo gradbinci Nigrada, KPL in Prenove-gradbenik preuredili v okviru prenove Poljanske ceste.

Podobo novega trga je za občino pripravil arhitekturni biro Medprostor, ki je zasnoval celovito prenovo Poljanske ceste od križišča s Kopitarjevo do Ambroževega trga. »Kaskadno spuščene stopnice oblikujejo nov javni prostor, ki se prek urejenega obstoječega zelenega prostora spusti na ploščad, kjer se odkrivajo prej skriti pogledi na arhitekturno in spomeniško dediščino Plečnikovih zapornic. Ploščad s svojo usmerjenostjo ponuja scenografski pogled mimo novega spomenika k zapornicam ter hkrati predstavlja simbolni predprostor Hrenovemu križu, najstarejšemu javnemu spomeniku v Ljubljani,« so prihodnjo podobo Prekmurskega trga opisali v arhitekturnem biroju.

Velja poudariti, da bo del nove podobe omenjenega trga tudi spomenik, ki bo zaznamoval 100. obletnico priključitve Prekmurja matičnemu narodu. Ravno včeraj opoldne se je iztekel rok za oddajo idejnih rešitev spomenika. V nadaljevanju bo šestčlanska strokovna komisija, ki ji predseduje podžupan Janez Koželj, ocenila in do predvidoma 31. maja izbrala najboljše ideje. Z avtorjem najboljše ideje bo občina sklenila pogodbo za izvedbo spomenika, drugonagrajeni predlog bo dobil nagrado v višini 2500, tretjenagrajeni pa 2000 evrov. Iz dokumentacije občinske komisije za poimenovanja je razvidno, da bo »na državni praznik 17. avgusta 2019 na trgu slavnostni program in otvoritev spominskega obeležja ob stoletnici združitve Prekmurja z matično državo«.