V celjskem zdravstvenem domu (ZD) je 16 zdravnikov specialistov družinske medicine za zdaj zadovoljnih s potezo vlade, ki je sprejela aneks k splošnemu dogovoru, ki mejo za odklanjanje novih bolnikov za družinske zdravnike postavlja pri 1895 glavarinskih količnikih. Kot je po včerajšnjem sestanku dejal Marko Drešček, tudi sam družinski zdravnik in hkrati strokovni direktor ZD Celje, potezo vlade ocenjujejo kot zelo pomemben korak k izboljšanju razmer v družinski medicini. »Vlada je očitno začela sodelovati s stroko, zato smo optimistični. Dejansko so izpolnili, kar smo zahtevali, a bo seveda trajalo nekaj časa, da bo zaživelo tudi v praksi. A to razumemo. Kljub vsemu pa od vlade pričakujemo, da bo izpolnila še nekatere druge obljube, kot je denimo ukinitev rigorozne kaznovalne politike Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, poskrbela za administrativne razbremenitve in tudi ustrezno financiranje timov,« je mnenje zdravnikov povzel Drešček. Zdravniki bodo dogajanje spremljali do jeseni, septembra pa se bodo ponovno sestali in ocenili, kako so se ukrepi poznali v praksi, nato pa odločili, kako naprej. Drešček pa tudi zagotavlja, da nihče iz Celja, Štor, Vojnika ali Dobrne, ki sodijo pod okrilje ZD Celje, ne bo ostal brez zdravnika, saj nekateri, ki glavarinskih količnikov še niso dosegli, paciente še vedno vpisujejo, prav tako pa tisti, ki jih presegajo, pacientov ne bodo zavrnili. mm