Lambertova soproga in nečak sta leta 2013 podprla odločitev njegovih zdravnikov, da ga odklopijo z aparatov, medtem ko so njegovi starši in drugi sorodniki temu nasprotovali.

Iz bolnišnice Sebastopol v Reimsu so danes sporočili, da so postopek začeli po dokončni sodni odločbi o končanju hranjenja in hidracije bolnika.

Lambertovi starši so se obrnili na francoska sodišča in Evropsko sodišče za človekove pravice, da bi preprečili prekinitev intravenoznega hranjenja, vendar so vse tožbe izgubili.

Starši so se tik pred odklopom znova obrnili na sodišče v Strasbourgu z zahtevo po prekinitvi postopka, vendar je sodišče kljub "novim dejstvom" njihovo zahtevo zavrnilo.

Odbor ZN za pravice invalidnih oseb je ta mesec pozval francoske oblasti, naj preložijo odločitev o odklopu Lamberta z aparatov, dokler ne preučijo primera.

Francoska ministrica za zdravje Agnes Buzyn je v začetku maja sporočila, da Francije zahteva odbora ne zavezuje in da so Lambertovi starši izgubili vse pravne spore na francoskih in evropskem sodišču.

Predstavnik omenjenega odbora ZN Markus Scherer je dejal, da v odboru menijo, da bi bila zavrnitev zahteve kršitev mednarodnega protokola, katerega podpisnica je Francija.

Na dogajanje se je danes odzval tudi papež Frančišek, ki je sporočil, da bi morali življenje tistih, ki so hudo bolni, zaščititi do njihovega naravnega konca. »Molimo za tiste, ki živijo z hudimi boleznimi,« je tvitnil.