»Opazili smo plezalca. To je običajen postopek. Ustaviti moramo tistega, ki pleza, zato evakuiramo obiskovalce s stolpa,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani predstavnik oblasti. Dodal je, da so na kraj dogajanja že prišli policisti in gasilci.

Evakuirali so tudi ljudi s prostora okoli Eifflovega stolpa.

Znamenitosti tokrat niso prvič evakuirali zaradi plezalca. Podobno se je po navedbah AFP zgodilo oktobra 2017, ko so morali ljudje zapustiti Eifflov stolp zaradi moškega, ki je grozil s samomorom.

Eifflov stolp, ki letos praznuje 130 let, je po navedbah AFP najbolj obiskana plačljiva turistična znamenitost na svetu. Na leto ga obišče okoli sedem milijonov ljudi.