Z 296 metri v dolžino in 42 metrov v širino je Mein Schiff 6 ena večjih ladij, ki so kadar koli obiskale koprsko pristanišče. Je tudi ena mlajših ladij flote TUI Cruises, saj so jo splovili v začetku leta 2017, na svojo prvo morsko pot pa je odplula maja istega leta, so zapisali na koprski občini.

Gre za ladjo srednjega cenovnega razreda, ki je dostopna širšemu krogu potnikov, je pa na njenem krovu tudi nekaj suit, opremljenih po okusu petičnih gostov. Ker je bil za omenjeno ladjo to prvi prihod v koprsko pristanišče, so jo ob tej priložnosti obiskali predstavniki Mestne občine Koper, Luke Koper in ladijskega agenta ter si s kapitanom ladje izmenjali priložnostne plakete.

V tem tednu bodo Koper sicer obiskale še tri potniške ladje. Prva, MSC Musica, že v torek, z njo pa novih 2000 potnikov in 987 članov posadke. MSC Musica bo v Koper priplula iz Benetk, v zgodnjih jutranjih urah pa se bo odpravila naprej proti Zadru.

V sredo se bo ob potniški terminal privezala še Marella Discovery, ki so jo v Kopru prvič gostili na začetku meseca, v letošnji sezoni pa bo v slovensko morje prišla še enajstkrat. Na svojem krovu bo prepeljala 1800 potnikov in 750 članov posadke, v pozno popoldanskih urah pa pot nadaljevala proti Benetkam.

Zadnja ladja tega tedna, Viking Star, pa v Koper prihaja v petek. Gre za ladjo višjega cenovnega razreda, s katero bo v Koper priplulo 950 potnikov in 470 članov posadke, so še navedli na občini.