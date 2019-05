Število nezakonitih prehodov hrvaško-slovenske meje se je v zadnjih dveh letih povečalo za več kot osemkrat, gre tudi za donosno trgovino z ljudmi in množično kršitev azilne zakonodaje, je dejal poslanec SDS Zvonko Černač. Ljudje zlasti na območju meje med Hrvaško in Slovenijo se po njegovih besedah počutijo ogrožene, na shodu v Črnomlju pa so predsednika vlade pogrešali, je dejal. V Črnomlju je bil namreč 11. maja protestni shod z opozorili na težave tamkajšnjih ljudi zaradi migracij. Podpret so jih prišli tudi predstavniki SDS.

Predsednik vlade Šarec je v odgovoru poslancu poudaril, da gre pri migracijah za mednarodne okoliščine. »Ni mogoče trditi, da je za to kriva Slovenija,« je opozoril. »Ni res, da vlada ni storila ničesar. Policiji smo dali dodatek za povečan obseg dela ravno na schengenski meji, na mejo so bile poslane dodatne enote vojske, pri varovanju meje je aktivnih že 419 pomožnih policistov, aktivirana je bila posebna policijska enota za izravnalne ukrepe, sodelovanje s Hrvaško pri vračanju migrantov na Hrvaško pa poteka dobro,« je naštel. Če pa se bo situacija drastično poslabšala, je mogoče po njegovih besedah aktivirati 37.a člen zakona o obrambi, ki daje vojski dodatna pooblastila. »A verjamem, da zdaj situacija ni takšna, da bi bilo to potrebno,« je zatrdil.

Na mednarodni ravni pa je Slovenija že predlagala napotitev Frontexa. »Vendar ne tako, kot ste vi vpili na strankarskem shodu v Črnomlju, da bi moral priti na našo mejo,« je dejal. Priti bi moral na zunanje meje EU, še najbolje pa bi bilo, da pride na makedonsko-grško mejo, je menil. Glede preprečevanja tihotapskih mrež pa je zagotovil, da slovenska policija na tem področju dela dobro.

Glede očitka, da ga ni bilo na shodu v Črnomlju, je premier dejal, da na »strankarske shode« ne bo hodil. »Na mojem hrbtu ne boste lomili kopij,« je dejal. »Jaz nisem kriv, če vi niste sestavili vlade. Vem, da si želite, da bi bil vaš predsednik tukaj na mojem mestu, ampak že same izjave, v takšnem kontekstu, vam odgovorijo, zakaj ste sami tukaj,« je dejal. Černač ni bil zadovoljen z odgovorom, zato je predlagal razpravo o Šarčevem odgovoru na naslednji seji.

Zmago Jelinčič (SNS) pa je premierja Šarca v svojem poslanskem vprašanju pozval, naj Slovenija umakne priznanje Kosova, ker da naj bi bil ta akt v nasprotju z določili slovenske ustave in temeljne ustavne listine. Premier nad pobudo ni bil navdušen in se je prvaku SNS »zahvalil za njegovo interpretacijo in mnenje«, a kot je zatrdil, Slovenija priznanja Kosova ne bo umaknila, saj to ne bi imelo smisla. »Če bi to spreminjali zdaj, bi izpadli neverodostojno,« je prepričan Šarec.