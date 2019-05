Redkokdaj avstrijska javna televizija ORF svoja poročila raztegne na skoraj ves dan. Takrat se mora v državi res dogajati kaj pomembnega in danes je očitno bil tak dan.

Ves avstrijski politični vrh se je zatem, ko je posnetek z Ibize konec tedna zrušil avstrijsko vlado, ukvarjal z vprašanjem, kdo bo vodil državo do predčasnih parlamentarnih volitev, ki naj bi jih izpeljali v začetku septembra. Vrstile so se izjave svobodnjaških politikov in tistih iz ljudske stranke, eden za drugim so si podajali kljuko rdeče tapeciranih vrat pred pisarno predsednika države Alexandra van der Bellna. Šele v poznih popoldanskih urah je kancler Sebastian Kurz javnosti sporočil, da bo predsedniku države predlagal, naj razreši notranjega ministra Herberta Kickla in da bo, če bodo odstopili vsi svobodnjaški ministri, kot je v tem primeru zagrozila FPÖ, na njihovo mesto predlagal strokovnjake.