Izbrana sogovornika sta ameriški proizvajalec letal F-16 Lockheed Martin in švedski Saab, ki izdeluje lovce JAS-39 gripen. Hrvaška je že opravila prve pogovore v ZDA, na Hrvaškem pa je bila švedska delegacija, sta minuli konec tedna poročala Jutarnji list in Večernji list. Slednji izpostavlja, da je švedska stran pokazala večjo željo za prodajo svojih letal kot ameriška. Je tudi nekoliko pocenila svojo ponudbo iz javnega razpisa, ko so za 12 letal zahtevali 900 milijonov evrov.

Večernji list dodaja, da bo Hrvaška junija v ZDA in na Švedsko poslala specifikacijo tehnično-taktične opreme letal, kakršno si želi, nato pa naj bi sledila prava pogajanja. Jutarnji list navaja, da je hrvaški premier Andrej Plenković odločen, da bo imel postopek pod svojim nadzorom, zato je med hrvaškimi pogajalci tudi posebni svetovalec premierja za nacionalno varnost Robert Kopal. Izpostavlja, da se hrvaška delegacija iz Washingtona ni vrnila z dobrimi novicami, ker ZDA naslednjih nekaj let ne bodo mogle zagotoviti Hrvaški ne novih ne rabljenih letal.

Nove tovarne vojaških letal bodo v ZDA gradili še najmanj dve leti, medtem pa v vrsti za nove lovce čakajo Združeni arabski emirati, Slovaška in Bolgarija. ZDA ne morejo ponuditi niti svojih rabljenih letal F-16, ker zamuja dobava novih F-35, s katerimi jih nameravajo nadomestiti, pojasnjuje časnik. Izpostavlja, da je posel z nakupom letal v ZDA treba gledati v širšem kontekstu orožarskega sodelovanja in vojaške pomoči Washingtona Zagrebu. V ZDA naj bi bili nezadovoljni, ker so doslej v okviru vojaške pomoči Hrvaški poslali helikopterje, vozila, radarje in drugo opremo v vrednost 600 milijonov evrov, medtem ko Hrvaška v zadnjih 20 letih ni kupila nove ameriške vojaške opreme.

ZDA ponujajo Hrvaški oklepnike Bradley za potrebe okrepljene hrvaške mehanizirane brigade, ki naj bi jo država oblikovala v okviru zveze Nato. A ameriški oklepniki so samo ena od opcij, glede na to, da Hrvaška od Izraela že kupuje topove za svoje patrie. Časnik meni, da bi Hrvaška lahko "preko bradleyjev prišla tudi do letal F-16" ter potrdila strateško partnerstvo z ZDA.

Hrvaška vlada je morala januarja letos razveljaviti že dogovorjeni nakup letal F-16 barak od Izraela, potem ko Tel Aviv ni dobil odobritve za prodajo od ZDA, kjer so letala proizvedli konec 80. let. Vrednost nakupa 12 letal je bila pol milijarde dolarjev.