Ladja nemške humanitarne organizacije Sea Watch je v sredo iz morja pred obalo Libije rešila 65 ljudi in nato odplula proti italijanskemu otoku Lampedusa ter zahtevala, da se jim dovoli pristati. Italija je v petek sicer sporočila, da bo sprejela 18 migrantov s te ladje, večinoma družin z otroki, a 47 bi jih ostalo na ladji. Kapitan ladje pa je potem v soboto, ko so dosegli Lampeduso, napovedal, da mora zaradi slabih razmer na krovu nujno pristati, če bo treba, tudi brez dovoljenja.

Ladja je potem vendarle obstala kake pol navtične milje pred Lampeduso, nakar je sodišče odločilo, da se jo zaseže, migrante pa izkrca na Lampedusi. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, so se na ladjo v nedeljo zvečer vkrcali italijanski obmejni policisti in finančna policija, migrante izkrcali na Lampedusi, kapitana in posadko kazensko ovadili zaradi tihotapljenja migrantov, ladjo pa zasegli. Zdaj jo bodo odpeljali v pristanišče Licata na Siciliji.

Izkrcanje migrantov na Lampedusi so v organizaciji Sea Watch pozdravili kot svojo zmago. "Pristanišča so odprta. Italijanske oblasti so končno odobrile izkrcanje naših preostalih gostov," je organizacija zapisala na Twitterju. "Naši gosti so prejeli toplo dobrodošlico italijanske civilne družbe. Grazie Italia," so se zahvalili. Vodja skrajno desne Lige in notranji minister Salvini je za novico, da bodo migranti prišli na Lampeduso, čeprav je sam odredil, da so italijanska pristanišča za njih zaprta, izvedel med pogovorom za televizijo La7, ki je tekel v živo. Očitno ga je odločitev presenetila, predvsem pa razjezila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ocenil je, da je odločitev, da se ladjo spusti v italijansko pristanišče, zelo resna, "razen če se posadke ne aretira, ladjo zaseže za vedno in morda potopi v naših vodah". Že pred tem je sicer podprl ukrep, da se ladjo zaseže, vendar pa ne bi smelo priti do izkrcanja migrantov. Ker se je to potem vendarle zgodilo, je Salvini to označil "za politično dejanje". "Nekdo je dal ukaz za to. In ta nekdo bo moral za to odgovarjati," je jezno dejal Salvini in prst uperil proti koalicijskim partnerjem, populističnemu Gibanju pet zvezd. Minister za promet Danilo Toninelli, ki prihaja iz Gibanja pet zvezd in ki je odgovoren za italijanska pristanišča, je že dejal, da s tem nima nič. Zatrdil je, da je ukaz dalo sodišče.

Neimenovan predstavnik Toninelijevega ministrstva pa je za italijansko tiskovno agencijo Ansa ocenil, da se Salvini očitno spreneveda. "Salvini tega ni vedel? To bi bilo zelo resno, saj on vodi prefekture. Ali pa je vedel in se je pretvarjal," je menil omenjeni vir in namignil, da gre za Salvinijevo predvolilno potezo pred nedeljskimi Evropskimi volitvami. Predvolilna kampanja je sicer močno zaostrila odnose med koalicijskima partnerjema v italijanski vladi.