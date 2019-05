CSKA, ki je v polfinalu premagala branilce naslova in desetkratne evropske prvake iz Madrida, je prvi naslov osvojila 1961, nato še tri do leta 1971, v obdobju evrolige pa je bila najboljša 2006, 2008 in 2016.

V zadnjih devetnajstih letih je CSKA sedemnajstkrat sodelovala na zaključnih turnirjih in šestkrat igrala v finalu. Za Efes Anadolu je bil to drugi nastop na zaključnih turnirjih evrolige, prvi finale, njihova edina osvojena lovorika pa ostaja pokal Radivoja Korača 1996.

CSKA je zasluženo prišla do zmage, čeprav so ji Turki vse do konca povzročali preglavice in dihali za ovratnik. Manj kot dve minuti pred koncem so zaostajali le 81:85.

Rusi so polovično zaustavili najnevarnejša igralca Efesa, Shane Larkina in Vasilija Mičića, ki sta v polfinalu skupaj dosegla 55 točk. Mičića so omejili na deset točk, Larkin pa je bil z 29 točkami vseeno najboljši strelec tekme.

Pri zmagovalcih sta po 20 točk dosegla Cory Higgins in Will Clyburn, petnajst pa jih je dodal Nando de Colo, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja.

Tretje mesto je osvojil Real Madrida po zmagi nad Fenerbahčejem s 94:75. Klemen Prepelič je igral zadnje tri minute in zadel eno trojko, Anthonyja Randolpha pa ni bilo v postavi Real Madrida.