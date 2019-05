O hujši nesreči tako poročajo iz Bohinja, kjer naj bi voznik kar »poletel« proti jezeru. Nesreča se je zgodila, ko je povzročitelj med prehitevanjem drugega vozila izgubil nadzor nad svojim avtomobilom, zapeljal s ceste in se začel prevračati. Ustavil se je šele po okoli 75 metrih prevračanja in drsenja. Voznik je po podatkih policije utrpel hude telesne poškodbe, zaradi katerih pa ni v smrtni nevarnosti.

Že v petek sta v Dolini v Tržiču trčila dva avtomobila. Pri povzročitelju je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,64 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Na območju Javorniškega Rovta pa je padel kolesar. V ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas in čez železni jašek. Nosil je čelado, kar je zelo verjetno zmanjšalo težo poškodbe glave. Utrpel je namreč pretres možganov in poškodbo nad ušesom. »Tveganja v prometu povzročamo vozniki sami in na nas samih je potem tudi odgovornost za posledice v primeru nesreče. Upoštevajte to, ko vozite, in se ne usedite za volan, če ste pili alkohol. Vožnjo vedno prilagodite razmeram na cesti,« opozarja Bojan Kos s kranjske policijske uprave.

O precej pijanem kolesarju poročajo ljubljanski policisti. V soboto okoli četrte zjutraj se je peljal po pločniku Slovenske ceste od Čopove proti Nazorjevi, trčil v betonsko korito z rožami ter padel. Pri tem se je lažje poškodoval. Alkotest se je ustavil pri več kot dveh promilih.